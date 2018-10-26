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Обрушился тротуар: в Турции прохожие провалились под землю (18+)

В Турции две женщины буквально провалились под землю, когда у них под ногами рухнул тротуар.

Инцидент случился в провинции Диярбакыр на юге Турции, сообщает IBT.

На видео, опубликованном турецкой службой безопасности видно, как две женщины идут по тротуару и проваливаются вниз вместе с бетонным покрытием в облаке пыли.

Читайте: В Китае после взрыва обрушился 1,5-километровый мост

Женщины, одна из которых врач, а вторая медсестра, отделались ушибами.

Ранее Факты ICTV писали, что в Торецке (Донецкая область) на шахте Торецкуголь произошел обвал.

Фото: Скриншот из видео

ВидеоFine Witness

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