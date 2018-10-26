В Турции две женщины буквально провалились под землю, когда у них под ногами рухнул тротуар.
Инцидент случился в провинции Диярбакыр на юге Турции, сообщает IBT.
На видео, опубликованном турецкой службой безопасности видно, как две женщины идут по тротуару и проваливаются вниз вместе с бетонным покрытием в облаке пыли.
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Женщины, одна из которых врач, а вторая медсестра, отделались ушибами.
Ранее Факты ICTV писали, что в Торецке (Донецкая область) на шахте Торецкуголь произошел обвал.
Фото: Скриншот из видео
Видео: Fine Witness
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