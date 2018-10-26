В Бердичеве задержали тренера спортивной школы по подозрению в развращении 11-летней девочки.
В Житомирской области в городе Бердичеве вчера правоохранители задержали тренера спортивной школы, которого подозревают в развращении 11-летней девочки.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
Как отмечается в сообщении, тренера задержали в помещении учебного заведения.
Перед этим в полицию обратилась жительница Бердичева с сообщением о совершении развратных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери. Женщина рассказала, что педофилом оказался тренер местной спортивной школы.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних). В ходе следственных мероприятий полицейские установили причастность 56-летнего тренера к совершению развратных действий в отношении девочки.
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Вчера после задержания мужчине объявили о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Задержанному грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Расследование этого дела продолжается.
К слову, в Киевской области задержали педофила, который в течение 3 лет развращал ребенка.
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