PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Развращал 11-летнюю: в Бердичеве задержали тренера спортшколы/

Развращал 11-летнюю: в Бердичеве задержали тренера спортшколы

В Бердичеве задержали тренера спортивной школы по подозрению в развращении 11-летней девочки.

В Житомирской области в городе Бердичеве вчера правоохранители задержали тренера спортивной школы, которого подозревают в развращении 11-летней девочки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, тренера задержали в помещении учебного заведения.

Перед этим в полицию обратилась жительница Бердичева с сообщением о совершении развратных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери. Женщина рассказала, что педофилом оказался тренер местной спортивной школы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних). В ходе следственных мероприятий полицейские установили причастность 56-летнего тренера к совершению развратных действий в отношении девочки.

Читайте: Мать застала в постели: 71-летний пенсионер совращал 6-летнюю девочку

Вчера после задержания мужчине объявили о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Задержанному грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Расследование этого дела продолжается.

К слову, в Киевской области задержали педофила, который в течение 3 лет развращал ребенка.

Вы за обнародование данных осужденных за педофилию?

  • Да 95%, 4754 голоса
    4754 голоса 95%
    95%
  • Нет 5%, 255 голосов
    255 голосов 5%
    5%
Всего голосов: 5009
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Житомирской области запретили фильмы и песни на русском
Мать застала в постели: 71-летний пенсионер совращал 6-летнюю девочку
Более 100 видео. На Полтавщине поймали распространителя детской порнографии
У Києві чоловік ганявся за дітьми з ножем
В Киеве мужчина гонялся за детьми с ножом и молотком
Не дошел на урок. Первоклассник получил тяжелые травмы на школьном дворе
В Киеве педофил развращал 6-летнего ребенка
В Киевской области россиянин год развращал 7-летнюю дочь товарища
Вітер зірвав дах магазину
На Житомирщине ветер сорвал кровлю с магазина – пострадала женщина
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка