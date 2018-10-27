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Авария на гонках в Кривом Роге: момент наезда на зрителей попал на видео

Появилось видео момента наезда на зрителей во время гонок в Кривом Роге.

Видео публикует Первый городской.

Водитель машины под номером 25 не справился с управлением, когда исполнял каскадеский трюк. Он на большой скорости влетел в толпу зрителей. По предварительной информации у машины отказали тормоза.

Читайте: Не поместились в салон: пьяная женщина везла 3 детей в багажнике

Напомним, что в результате сегодняшней аварии на автодроме Кривбасс-экстрим пострадали четыре человека – две женщины и два ребенка.

ФОТО: Перший городской

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