Появилось видео момента наезда на зрителей во время гонок в Кривом Роге.
Видео публикует Первый городской.
Водитель машины под номером 25 не справился с управлением, когда исполнял каскадеский трюк. Он на большой скорости влетел в толпу зрителей. По предварительной информации у машины отказали тормоза.
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Напомним, что в результате сегодняшней аварии на автодроме Кривбасс-экстрим пострадали четыре человека – две женщины и два ребенка.
ФОТО: Перший городской
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