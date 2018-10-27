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В США неизвестный расстрелял людей в синагоге – много погибших

В синагоге в американском городе Питтсбург неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате чего погибли восемь человек.

Поліція

По информации телеканала KDKA, нападающий ведет перестрелку с сотрудниками полиции. Двое сотрудников полиции погибли.

Отмечается, что стрельба началась во время субботней молитвы. Стрелок кричал: “Эти евреи должны умереть”. Им оказался 46-летний мужчина, его задержали.

Департамент общественной безопасности Питтсбурга подтвердил факт стрельбы и рекомендовал местным жителям не покидать свои дома.

Кроме этого, закрылся университет Карнеги-Меллон, расположенный рядом.

BREAKING: Police: Pittsburgh synagogue shooter is in custody; many injuries, including 3 officers shot. pic.twitter.com/2xm1jw4bst

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К слову, 24 октября в супермаркете Джефферсонтауна (штат Кентукки, США) неизвестный застрелил двух человек.

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