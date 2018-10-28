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Охранник экс-министра Шри-Ланки открыл огонь по людям, есть раненые

В Шри-Ланке охранник экс-министра нефтяной промышленности открыл огонь по людям, когда его клиент пытался попасть на рабочее место.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

– Охрана министра отправленного в отставку правительства Шри-Ланки открыла огонь и ранила трех человек. В островном государстве углубился конституционный кризис, возникший после того, как президент уволил премьер-министра и назначил нового, – говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что охранник начал стрелять, когда Арджуна Ранатунга, министр нефтяной промышленности в кабинете бывшего премьер-министра Ранила Викремезинге, пытался войти в офис на государственном предприятии Ceylon Petroleum Corp

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Сообщается, что министру Ранатунга ничего не угрожало, но охранник по непонятной причине открыл огонь.

Сейчас он арестован, ведется расследование.

Напомним, в центре Киева пара на Maybach прострелила ногу мужчине у бара.

ФотоMajorosl66/Dreamstime.com

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