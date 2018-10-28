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В Польше обвалился потолок ТЦ, есть пострадавшие

В городе Жешув, Польша, в торговом центре обрушился потолок. В результате пострадали семь человек.

Об этом сообщает RMF24.

Обрушение произошло в одном из магазинов на первом этаже.

После этого посетители торгового центра были эвакуированы, а пострадавших отвезли в больницу.

Читайте: Супруги с ожирением разрушили трехэтажный дом во время секса

Tak wyglÄda zrujnowane wnÄtrze sklepu /PSP

Напомним, как семья енотов провалили потолок и травмировали пожарного.

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