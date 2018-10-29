В польском Гданьске грузины напали на украинцев с ножом. В результате конфликта два человека получили серьезные ранения и доставлены в больницу.
Конфликт двух грузин с тремя гражданами Украины произошел 20 октября в Гданьске, сообщили в полиции.
– Два гражданина Грузии пришли к трем украинцам. Между мужчинами был спор. В какой-то момент один из них вытащил нож и напал на своих противников.
После этого инцидента нападавшие сбежали. Жертвы из Украины с травмами были доставлены в больницу, к счастью, их жизнь не в опасности, – добавили в полиции.
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На следующий день двух грузинов возрастом 27 и 37 лет задержали в одной из квартир в Гданьске.
Мужчины знали, что их разыскивают, поэтому изменили свою внешность, отрезав волосы. Во время обыска квартиры полицейские обнаружили нож.
Подозреваемых доставили в прокуратуру, им выдвинуты обвинения.
Ранее 20-летний украинский студент устроил пьяное ДТП в Польше. В результате аварии погибла студентка из Украины.
Фото: Полиция Гданьска