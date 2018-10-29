В Краснодарском крае в селе Успенском во время выступления цирка-шапито на 4-летнюю девочку напала львица.

Об этом сообщают Кубанские новости.

В состоянии травматического шока девочка была доставлена в местную больницу. Ей уже сделали операцию.

Как сообщил Кубанским новостям источник в оперативных службах региона, сотрудники полиции задержали владельца передвижного цирка Мондиаль, где во время выступления львица набросилась ребенка. Это 51-летний частный предприниматель. Изъято ограждение арены.

Возбуждено уголовное дело.

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К слову, мужчина лишился обеих рук, когда попытался покормить 13 тигров, которые сидели в клетке.