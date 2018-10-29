В Краснодарском крае в селе Успенском во время выступления цирка-шапито на 4-летнюю девочку напала львица.
Об этом сообщают
Кубанские новости.
В состоянии травматического шока девочка была доставлена в местную больницу. Ей уже сделали операцию.
Как сообщил Кубанским новостям источник в оперативных службах региона, сотрудники полиции задержали владельца передвижного цирка Мондиаль, где во время выступления львица набросилась ребенка. Это 51-летний частный предприниматель. Изъято ограждение арены.
Возбуждено уголовное дело.
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К слову,
, когда попытался покормить 13 тигров, которые сидели в клетке. мужчина лишился обеих рук
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