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Львица напала на 4-летнюю девочку во время выступления в цирке (18+)

В Краснодарском крае в селе Успенском во время выступления цирка-шапито на 4-летнюю девочку напала львица.

Об этом сообщают Кубанские новости.

В состоянии травматического шока девочка была доставлена в местную больницу. Ей уже сделали операцию.

Как сообщил Кубанским новостям источник в оперативных службах региона, сотрудники полиции задержали владельца передвижного цирка Мондиаль, где во время выступления львица набросилась ребенка. Это 51-летний частный предприниматель. Изъято ограждение арены.

Возбуждено уголовное дело.

Видео 18+

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К слову, мужчина лишился обеих рук, когда попытался покормить 13 тигров, которые сидели в клетке.

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