У побережья Нигерии еще в субботу, 27 октября, пираты захватили судно Pomerania Sky, на борту которого были 8 поляков, 2 филиппинца и украинец.

Об этом информирует радио RMF.FM.

Рано утром к судну, которое следовало под флагом Либерии, пираты подплыли на двух моторных лодках.

По предварительной информации, никто из команды корабля во время захвата не пострадал. При этом экипаж успел передать сигнал SOS.

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Пока нет официальной информации, подтверждающей, что на борту захваченного судна был гражданин Украины.

В то же время, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил об освобождении команды швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах.

– Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в Одессу, – написал он в Twitter.

Фото: marinetraffic.com