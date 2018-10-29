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Во Львове водитель покусал полицейского и пытался съесть права

Задержанный нарушитель уже привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде и имел при себе поддельное водительское удостоверение.

Во Львове патрульные задержали нарушителя на BMW, который сделал разворот в неположенном месте.

По данным полиции, водитель сначала признал факт нарушения и передал документы инспекторам. В момент проверки выяснилось, что на водителя оформляли протокол на управление транспортом в нетрезвом виде.

Вдруг водитель вырвал свое удостоверение и начал убегать. В процессе задержания мужчина свернул в трубочку водительское удостоверение и пытался проглотить документ.

При попытке извлечь водительское удостоверение, мужчина укусил патрульного за палец.

Позже мужчина добровольно отдал смятое удостоверение.

Во время проверки были обнаружены несоответствия: отличались категории, на обратной стороне не был указан конечный срок действия удостоверения, хотя на лицевой части он был. Также вызвал сомнение способ нанесения текста на удостоверении.

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Мужчину после оформления всех административных материалов доставили в отделение полиции, где следователь изъял документ на экспертизу.

Напомним, езда без водительского удостоверения в Украине является серьезным нарушением ПДД и наказывается штрафом.

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