Задержанный нарушитель уже привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде и имел при себе поддельное водительское удостоверение.
Во Львове патрульные задержали нарушителя на BMW, который сделал разворот в неположенном месте.
По данным полиции, водитель сначала признал факт нарушения и передал документы инспекторам. В момент проверки выяснилось, что на водителя оформляли протокол на управление транспортом в нетрезвом виде.
Вдруг водитель вырвал свое удостоверение и начал убегать. В процессе задержания мужчина свернул в трубочку водительское удостоверение и пытался проглотить документ.
При попытке извлечь водительское удостоверение, мужчина укусил патрульного за палец.
Позже мужчина добровольно отдал смятое удостоверение.
Во время проверки были обнаружены несоответствия: отличались категории, на обратной стороне не был указан конечный срок действия удостоверения, хотя на лицевой части он был. Также вызвал сомнение способ нанесения текста на удостоверении.
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Мужчину после оформления всех административных материалов доставили в отделение полиции, где следователь изъял документ на экспертизу.
Напомним, езда без водительского удостоверения в Украине является серьезным нарушением ПДД и наказывается штрафом.