В Мурманске в ночь на 30 октября затонул крупнейший в России плавучий док ПД-50 – во время планового выхода из него авианосца Адмирал Кузнецов.
При затоплении плавучего дока пострадали 4 человека, двое из них находятся в реанимации городской больницы Мурманска, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.
По предварительной информации издания, сам корабль Адмирал Кузнецов повреждений не получил – его отбуксировали на другой судостроительный завод.
В то же время, Интерфакс сообщает со ссылкой на источники, что авианосец получил повреждения, когда на палубу корабля упал кран.
Предварительно – причиной ЧП с плавдоком могли стать перебои в электроснабжении.
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Напомним, в Одессе в порту американский корабль повредил причал.
Фото: militaryarms.ru