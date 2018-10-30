В Мурманске в ночь на 30 октября затонул крупнейший в России плавучий док ПД-50 – во время планового выхода из него авианосца Адмирал Кузнецов.

При затоплении плавучего дока пострадали 4 человека, двое из них находятся в реанимации городской больницы Мурманска, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

По предварительной информации издания, сам корабль Адмирал Кузнецов повреждений не получил – его отбуксировали на другой судостроительный завод.

В то же время, Интерфакс сообщает со ссылкой на источники, что авианосец получил повреждения, когда на палубу корабля упал кран.

Предварительно – причиной ЧП с плавдоком могли стать перебои в электроснабжении.

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Напомним, в Одессе в порту американский корабль повредил причал.

Фото: militaryarms.ru