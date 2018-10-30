В Харькове на общем балконе жилого дома обнаружили тело 14-летней девочки.
Тело в петле нашел 47-летний отец школьницы, сообщает областная полиция.
По словам родителей, конфликтов с дочерью у них не было, в школе она училась хорошо.
Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала.
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Следователи изъяли с места трагедии вещественные доказательства.
Открыто производство по ч. 1 ст. 115 – Умышленное убийство с пометкой самоубийство.
В Харькове отец нашел 14-летнюю дочь на балконе в петле / 2 фотографии
К слову, в сентябре в Мариуполе ученица 11 класса школы №65 выбросилась из недостроенного 14-этажного дома, называемого “пизанской башней”.
Фото: hk.npu.gov.ua
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