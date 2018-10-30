Во время обыска у заместителя начальника отдела управления уголовного розыска Нацполиции в Киеве нашли $104 тыс. Половина суммы не имела подтвержденных источников происхождения.

Заместителю начальника отдела управления уголовного розыска Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, сообщает прокуратура.

Во время обыска в служебном кабинете полицейского изъяли более $104 тыс., из которых лишь $49 тыс. имели подтвержденные источники происхождения.

Законность приобретения должностным лицом оставшейся суммы не подтвердилась никакими доказательствами.

Кроме того, указанные деньги не были внесены в декларацию о доходах и имущественном состоянии.

Читайте: Коррупция в Украине: почему, сколько и как с ней бороться

Служащему объявлено подозрение. В суд подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее прокуратура задержала на взятке заместителя директора Ледового стадиона в Киеве. Мужчина требовал 560 тыс. грн.

Фото: Прокуратура Киева