Во время обыска у заместителя начальника отдела управления уголовного розыска Нацполиции в Киеве нашли $104 тыс. Половина суммы не имела подтвержденных источников происхождения.
Заместителю начальника отдела управления уголовного розыска Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, сообщает прокуратура.
Во время обыска в служебном кабинете полицейского изъяли более $104 тыс., из которых лишь $49 тыс. имели подтвержденные источники происхождения.
Законность приобретения должностным лицом оставшейся суммы не подтвердилась никакими доказательствами.
Кроме того, указанные деньги не были внесены в декларацию о доходах и имущественном состоянии.
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Служащему объявлено подозрение. В суд подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Ранее прокуратура задержала на взятке заместителя директора Ледового стадиона в Киеве. Мужчина требовал 560 тыс. грн.
Фото: Прокуратура Киева