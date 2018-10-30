Две скандальные многоэтажки ЖК Мега Сити отключили от электричества за неуплату.

Об этом сообщает пресс-служба АО ДТЭК Киевские электросети.

В компании заявили, что долги накопило ООО Дом-Сервис 19, которое обслуживает оба дома на Харьковское шоссе.

Задолженность перед Киевскими электросетями за потребленную электроэнергию составляет более двух миллионов гривен.

– Начиная с октября 2016 года, ООО Дом-Сервис 19 платит за потребленные услуги несвоевременно и не в полном объеме, – говорится в сообщении.

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В компании также сообщили, что предлагали согласовать график погашения задолженности, однако, этого не было сделано.

– В такой ситуации ДТЭК Киевские электросети вынуждена прекратить подачу электроэнергии в дома по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А, – сообщили в компании.

Напомним, в декабре 2015 года в Киеве из-за стычки на одной из скандальных строек Войцеховского пострадали 6 человек.