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В США авто въехало в остановку – погибли школьники

В американском городе Рочестер (штат Индиана) автомобиль въехал в остановку школьного автобуса. Трое детей погибли на месте.

Трое детей стали жертвами наезда автомобиля на остановку школьного автобуса в городе Рочестер (штат Индиана, США), сообщает полиция.

По информации, четверо школьников заходили в автобус, когда машина, двигавшаяся по встречной полосе, въехала на остановку и сбила их.

Трое детей погибли на месте, четвертый был доставлен в больницу на вертолете в тяжелом состоянии.

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Погибшие дети были членами одной семьи. Они учились в начальной школе.

Причины инцидента устанавливаются.

По данным СМИ, за рулем была 24-летняя девушка, ее допрашивают.

К слову, вчера в Индонезии упал в море самолет Lion Air. На борту находились 188 человек, никто не выжил.

Фото: Lori Martin/Dreamstime

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