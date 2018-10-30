В американском городе Рочестер (штат Индиана) автомобиль въехал в остановку школьного автобуса. Трое детей погибли на месте.
Трое детей стали жертвами наезда автомобиля на остановку школьного автобуса в городе Рочестер (штат Индиана, США), сообщает полиция.
По информации, четверо школьников заходили в автобус, когда машина, двигавшаяся по встречной полосе, въехала на остановку и сбила их.
Трое детей погибли на месте, четвертый был доставлен в больницу на вертолете в тяжелом состоянии.
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Погибшие дети были членами одной семьи. Они учились в начальной школе.
Причины инцидента устанавливаются.
По данным СМИ, за рулем была 24-летняя девушка, ее допрашивают.
К слову, вчера в Индонезии упал в море самолет Lion Air. На борту находились 188 человек, никто не выжил.
Фото: Lori Martin/Dreamstime