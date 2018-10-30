В США на соревнованиях по быстрому поеданию блинов погибла девушка. Семья погибшей подает иск в суд.

Соревнования проходили в католическом университете Священного Сердца (штат Коннектикут, США), сообщает Fox News.

20-летняя студентка Кэйтлин Нельсон быстро съела несколько блинов, после чего ее начало трясти и она рухнула на пол без сознания.

Свидетели сразу вызвали службу спасения, а пока она ехала, девушке пытались помочь две дежурные студентки, учившиеся на медсестер.

В дыхательных путях девушки обнаружили блинный ком, твердый, как бетон.

Кэйтлин госпитализировали сначала в местную больницу, а затем перевезли в медцентр в Нью-Йорке. Однако врачам не удалось спасти жизнь девушке.

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Ресторан, предоставлявший блины для соревнований, назвал произошедшее трагическим инцидентом, который произошел из-за казавшейся забавной затеи.

– Очень важно, чтобы люди, а особенно образовательные учреждения осознали, что не вся пища подходит для проведения таких мероприятий и щепотка предусмотрительности могла бы буквально спасти жизни. – заявила представительница семьи погибшей Кэти Менсер-Хейдж.

Семья погибшей пожертвовала органы Кэйтлин нуждающимся.

Ранее Факты ICTV писали, що тайская экс-модель Нурсара Сукнамай (Nusara Suknamai) погибла во время крушения вертолета владельца ФК Лестер Вичая Шриваддханапрабхи.

Фото: Caitlin Nelson