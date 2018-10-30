На Францию обрушился сильный снегопад. Около 1400 человек оказались заблокированными на дороге.

Об этом сообщает Анадолу.

Согласно заявлению администрации департамента Верхняя Луара, снегопад заблокировал движение 800 автомобилей на трассе RN88, тысячи человек, находившихся в этих автомобилях, размещены в спортивных залах близлежащих городов.

Толщина снега в некоторых регионах достигла 40 сантиметров.

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В департаменте Луара сообщили, что часть трассы A89 недалеко от департамента закрыта для движения, и что 400 человек остались на дороге.

Из-за сильной вьюги около 100 домов по всей стране остались без электричества.















Зима во Франции: снега по колено, 1400 человек заблокированы на дорогах / 8 фотографий

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Фото: Twitter.