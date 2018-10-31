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В Харькове школьница повесилась на общем балконе дома

По словам родителей, никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка не высказывала.

В Харькове 14-летняя школьница покончила с собой, повесившись на общем балконе жилого дома.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, тело девочки обнаружил ее отец и сообщил в полицию.

– Работники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и пообщались с родителями ребенка. По их словам, конфликтов с дочерью у них не было, в школе она училась хорошо. Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала, – говорится в сообщении.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

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Следователи внесли информацию о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с пометкой “самоубийство”. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве женщина выпала из окна роддома на седьмом этаже.

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