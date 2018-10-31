В провинции Фарах на западе Афганистана разбился военный вертолет. В результате катастрофы погибли 25 человек, среди которых пассажиры и члены экипажа.

Военный вертолет разбился на западе Афганистана 31 октября, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

В результате катастрофы погибли 25 человек. Среди погибших есть местные чиновники, в частности заместитель командующего армейским корпусом и члены местного совета провинции Фарах.

По словам представителя губернатора провинции Насера ​​Мехри, два военных вертолета направлялись в соседнюю провинцию Герат, когда один из них потерпел крушение из-за плохой погоды.

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В то же время пресс-секретарь движения Талибан заявил, что вертолет сбили боевики группировки. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, владелец ФК Лестер Вишай Шривадданапрабха погиб при падении вертолета возле стадиона Кинг Пауер.

Фото: Stangot/Dreamstime