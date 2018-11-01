Школьница переходила через нерегулируемый переезд и не заметила поезд.

В Харьковской области 1 ноября около 12.00 на железнодорожной станции Шевченково поезд сбил 16-летнюю девушку.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По предварительным данным, школьница решила перейти железнодорожные пути через нерегулируемый переезд в тот момент, когда поезда двигались с двух сторон. Один из них она пропустила, а второй – не заметила.

В свою очередь, машинист тепловоза применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог. В результате девушка потеряла правую голень и в состоянии шока был доставлена в реанимацию.

Читайте: В Херсоне микроавтобус снес ограждение и влетел в витрину магазина

Движение поездов на этом участке остановили на полтора часа. Сейчас полицейские занимаются выяснением обстоятельств трагедии.

Напомним, в Луцке пассажирский поезд насмерть сбил пешехода.