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Не заметила второй поезд – под Харьковом школьнице отрезало ногу

Школьница переходила через нерегулируемый переезд и не заметила поезд.

В Харьковской области 1 ноября около 12.00 на железнодорожной станции Шевченково поезд сбил 16-летнюю девушку.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По предварительным данным, школьница решила перейти железнодорожные пути через нерегулируемый переезд в тот момент, когда поезда двигались с двух сторон. Один из них она пропустила, а второй – не заметила.

В свою очередь, машинист тепловоза применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог. В результате девушка потеряла правую голень и в состоянии шока был доставлена в реанимацию.

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Движение поездов на этом участке остановили на полтора часа. Сейчас полицейские занимаются выяснением обстоятельств трагедии.

Напомним, в Луцке пассажирский поезд насмерть сбил пешехода.

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