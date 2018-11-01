31 октября, около 21.00 на проспекте Труда в Бердянске вооруженный грабитель устроил перестрелку, ранив двоих людей.
Об этом сообщает местное издание PRO.BERDYANSK.BIZ.
Как стало известно, неизвестный мужчина попытался всучить местным валютчикам фальшивые деньги. Они распознали обман, и тогда он начал стрелять из пистолета.
Он ранил двоих людей, но им на помощь пришли друзья.
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Нападавшего задержали и избили, а потом передали в руки полиции.
И раненых валютчиков, и грабителя пришлось госпитализировать.
По предварительной информации, преступник стрелял из боевого пистолета.
По факту происшествия ведется следствие.
Стрельба в центре в Бердянске. Ранены три человека / 4 фотографии
Напомним, в Киеве в подъезде дома неизвестные устроили стрельбу.
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