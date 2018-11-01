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Стрельба в центре в Бердянске. Ранены три человека

31 октября, около 21.00 на проспекте Труда в Бердянске вооруженный грабитель устроил перестрелку, ранив двоих людей.

Об этом сообщает местное издание PRO.BERDYANSK.BIZ.

Как стало известно, неизвестный мужчина попытался всучить местным валютчикам фальшивые деньги. Они распознали обман, и тогда он начал стрелять из пистолета.

Он ранил двоих людей, но им на помощь пришли друзья.

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Нападавшего задержали и избили, а потом передали в руки полиции.

И раненых валютчиков, и грабителя пришлось госпитализировать.

По предварительной информации, преступник стрелял из боевого пистолета.

По факту происшествия ведется следствие.

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Стрельба в центре в Бердянске. Ранены три человека / 4 фотографии

Напомним, в Киеве в подъезде дома неизвестные устроили стрельбу.

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