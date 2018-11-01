В Броварах Киевской области произошел взрыв в четырех этажном здании ООО СПК Бровары в кабинете косметологии. Пострадали две женщины.

– Взрыв произошел непосредственно в кабинете косметологии с последующим возгоранием на площади 5 м. кв. На месте происшествия пострадали две женщины, которых с первой и второй степенью ожогов госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

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Также спасатели эвакуированы 30 человек. Причина взрыва устанавливается.





В Броварах прогремел взрыв в кабинете косметологии – есть пострадавшие / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровенской области загорелся пассажирский поезд. Люди успели выбежать. Вагон выгорел дотла.

Фото: пресс-служба ГСЧС в Киевской области.