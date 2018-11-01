На берегу реки Гудзон в Нью-Йорке были обнаружены тела двух сестер из Саудовской Аравии.

Пока что причины смерти девушек не установили, как рассказал руководитель следственной группы Дермот Ф. Ши изданию The New York Times.

Так, известно, что тела сестер Талы и Ротаны Фареа были связаны скотчем.

Девушкам 16 и 22 года, они жили в городе Фейрфакс, а это больше чем за 350 км от места, где были найдены их тела.

Главной версией полиция рассматривает самоубийство, однако вариант убийства пока что не исключают.

В это же время, мать девочек рассказала, что недавно ей позвонили из посольства Саудовской Аравии и потребовали, чтобы вся семья в срочном порядке вернулись в свою страну.

Такие угрозы поступили из-за того, что девочки перед этим попросили политического убежище у Штатов.

После того, как были найдены тела Талы и Ротаны, посольство Саудовской Аравии объявило, что специальный юрист будет следить за ходом расследования.

Напомним, Европарламент требует оружейное эмбарго для Саудовской Аравии.