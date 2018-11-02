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Лесовоз раздавил авто, другое – сгорело дотла: на Ровенщине произошло тройное ДТП

В Ровенской области на автодороге Киев-Ковель, неподалеку от села Клесов произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате погибло два человека, еще один – в реанимации.

Об этом сообщает ГСЧС в Ровенской области.

Лесовоз буквально раздавил один автомобиль, второй в результате столкновения загорелся. Его потушили пожарники, которых вызвали местные жители.

Погибли два человека и один получил травмы. В тяжелом состоянии его госпитализировали в травматологическое отделение больницы.

Идет следствие, устанавливаются причины ДТП и степень вины каждого водителя.

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Лесовоз раздавил авто, другое – сгорело дотла: на Ровенщине произошло тройное ДТП / 3 фотографии

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К слову, в Киеве водитель Skoda протаранил столб, чтобы въехать в остановку общественного транспорта.

ФОТО: ГСЧС в Ровенской области

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