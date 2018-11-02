В селе Нежиловичи Киевской области почти год орудует вор, который выносит из домов даже еду и теплую одежду.
Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.
За последний год почти каждое второе помещение в селе пострадало от рук воров. Они выносили буквально все: деньги, инструменты, цветные металлы, консервации, еду и одежду.
Один из жителей рассказывает, что воры в его летнем доме устроили беспорядки, съели весь борщ, украли сало и пельмени из морозилки.
Кроме того, они даже оставили записку хозяину, в которой поблагодарили за угощение и извинились за то, что ворвались в дом без предупреждения.Читайте: Иностранцам пытались продать похищенную икону в Лавре
Воры врываются в помещения ночью, а для того, чтобы их не застали врасплох, двери подпирают чем-то тяжелым.
Выследить злоумышленников пытались собаками и квадрокоптером, но все напрасно.
Полиция подозревают Вадима Ляшенко, на него уже завели 17 уголовных дел.
Парень родился в этом селе, поэтому местные жители уверены, что у него есть сообщники.
Если ситуация не изменится и вора не задержат, жертвы обещаю устроить пикет под участком полиции.
Ранее Факты ICTV писали, что всемирно известный британский телеведущий и ресторатор Джейми Оливер обезвредил и задержал грабителя, который пробрался в его дом.