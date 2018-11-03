В поселке Орлянское в Запорожской области в дом пенсионеров ворвались грабители. Преступники пытали пожилых людей на глазах у внучки, пока те не отдали все деньги.
Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.
Нападавшие дождались пока в помещении плогаснет свет. Затем один из грабителей проник в дом через форточку и открыл дверь остальным.
Воры набросились на спящих пенсионеров, связали и начали жестокие издевательства. Они угрожали пистолетом и требовали деньги.
Пожилые люди отдали им более 5 тыс. грн и золотые украшения.
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Как только пенсионерка выбралась, то побежала к соседу, который и вызвал полицию.
Правоохранители дали ориентировку на автомобиль грабителей, а уже через несколько часов их удалось задержать.
В авто находились мужчина и женщина, которые издевались над пенсионерами. Третьего подозреваемого задержали у Энергодара, а еще один объявлен в розыск.
Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы за разбой.
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