PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Запорожской области грабители пытали пенсионеров на глазах 9-летней внучки/

В Запорожской области грабители пытали пенсионеров на глазах 9-летней внучки

В поселке Орлянское в Запорожской области в дом пенсионеров ворвались грабители. Преступники пытали пожилых людей на глазах у внучки, пока те не отдали все деньги.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Нападавшие дождались пока в помещении плогаснет свет. Затем один из грабителей проник в дом через форточку и открыл дверь остальным.

Воры набросились на спящих пенсионеров, связали и начали жестокие издевательства. Они угрожали пистолетом и требовали деньги.

Пожилые люди отдали им более 5 тыс. грн и золотые украшения.

Читайте: Съел борщ и похитил пельмени: в Киевской области вор год терроризирует село

Как только пенсионерка выбралась, то побежала к соседу, который и вызвал полицию.
Правоохранители дали ориентировку на автомобиль грабителей, а уже через несколько часов их удалось задержать.

В авто находились мужчина и женщина, которые издевались над пенсионерами. Третьего подозреваемого задержали у Энергодара, а еще один объявлен в розыск.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы за разбой.

Ранее Факты ICTV писали,что в  штаб-квартире Sony в Лондоне произошла резня.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Центральный ж/д вокзал в Киеве открыли – взрывчатки не нашли
Самоубийство на Черниговщине: повешенная мать и двое мертвых детей
Мошенники собирают средства от имени родственников Марины Поплавской
Ходили по селу в поисках пищи: в Киевской области мужчина похитил 28 вьетнамцев
Попал под мотоблок – ужасная смерть на Тернопольщине
Более 100 видео. На Полтавщине поймали распространителя детской порнографии
TruCam вне закона? Топ-3 главных ответа о радаре
Минировал поля: на Донбассе боевик сдался украинской полиции
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка