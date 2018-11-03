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В одном из зданий Amazon обрушилась стена – есть жертвы

В Штате Мэриленд (США) обрушилась стена сортировочного центра Amazon.

Amazon

В Штате Мэриленд (США) из-за шторма в сортировочном центре Amazon произошло обрушение стены, в результате чего погибло 2 человека, сообщает The Baltimore Sun.

Обрушение стены произошло в городе Балтимор.

На месте происшествия работают спасатели. Они разбирают образовавшиеся завалы.

Сообщается, что погибшие не были работниками Amazon.

Читайте: Упала с пожарной вышки: в Киеве девушка разбилась насмерть

К слову, на юго-западе Китая пассажирский автобус упал с моста в реку Янцзы.

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