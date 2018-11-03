В Оболонском районе столицы девушка-подросток упала с пожарной вышки.
В Оболонском районе Киева девушка-подросток упала с пожарной вышки и разбилась насмерть. По предварительной информации, она совершила самоубийство из-за любовных проблем, сообщает УНН.
Правоохранители подтвердили смерть подростка. Самоубийство произошло на глазах у свидетелей, которые также являются подростками.
Полиция проводит следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Также решается вопрос об открытии криминального производства по ч. 1 ст. 115 КК Украины (Самоубийство).
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Ранее Факты ICTV писали о том, что в Ровно пьяный водитель за рулем микроавтобуса Mercedes сбил двух подростков.
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