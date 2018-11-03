PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Упала с пожарной вышки: в Киеве девушка разбилась насмерть/

Упала с пожарной вышки: в Киеве девушка разбилась насмерть

В Оболонском районе столицы девушка-подросток упала с пожарной вышки.

Пожежна вежа

В Оболонском районе Киева девушка-подросток упала с пожарной вышки и разбилась насмерть. По предварительной информации, она совершила самоубийство из-за любовных проблем, сообщает УНН.

Правоохранители подтвердили смерть подростка. Самоубийство произошло на глазах у свидетелей, которые также являются подростками.

Полиция проводит следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Также решается вопрос об открытии криминального производства по ч. 1 ст. 115 КК Украины (Самоубийство).

Читайте: В харьковском лесу нашли тело 15-летней девочки

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Ровно пьяный водитель за рулем микроавтобуса Mercedes сбил двух подростков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Шахтер в добавленное время вырвал победу над Динамо
Порошенко та Ердоган
Турция не останется в стороне – Порошенко об агрессии РФ в Азовском море
Diablo Immortal
Diablo Immortal: Blizzard анонсировала новую часть популярной серии
Северная Корея может возобновить разработку ядерного оружия
Пожежна вежа
Упала с пожарной вышки: в Киеве девушка разбилась насмерть
Нацполіція
Полицейским пообещали повысить зарплату – дата
Шахтер — Динамо – 2:1: онлайн-трансляция матча
Військовий літак
В Египте потерпел крушение российский истребитель
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка