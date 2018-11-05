На станции метро Льва Толстого в Киеве молодая девушка потеряла сознание и упала посреди платформы.
Девушке, которой стало плохо на платформе станции метро, первую помощь оказали пассажиры, сообщает dtp.kiev.ua.
К приезду медиков она пришла в себя, но была госпитализирована.
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Недавно похожий случай уже был на этой станции столичной подземки. Тогда плохо стало молодому мужчине. Ему поставили капельницу и забрали в больницу.
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К слову, Факты ICTV рассказывали, как правильно оказать первую помощь.