На станции метро Льва Толстого в Киеве молодая девушка потеряла сознание и упала посреди платформы.

Девушке, которой стало плохо на платформе станции метро, первую помощь оказали пассажиры, сообщает dtp.kiev.ua.

К приезду медиков она пришла в себя, но была госпитализирована.

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Недавно похожий случай уже был на этой станции столичной подземки. Тогда плохо стало молодому мужчине. Ему поставили капельницу и забрали в больницу.

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К слову, Факты ICTV рассказывали, как правильно оказать первую помощь.