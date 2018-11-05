В Харьковской области школьники избили 11-летнюю девочку на перемене в школе.
В селе Бердянка (Харьковская область) группа из 5 учеников побила 11-летнюю девочку на перемене, сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
В скорую поступил вызов касательно травмы позвоночника у 11-летней девочки.
Она рассказала, что во время перерыва ее избили 5 учеников, которые учатся в той же школе, что и она.
– После осмотра установлен предварительный диагноз: ушиб участка правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в Зачепиловскую центральную районную больницу, – говорится в сообщении.
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