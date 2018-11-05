В соцсетях оживленно обсуждают фото вора, привязанного скотчем к дереву, которого якобы отпустила полиция Харькова.
На снимке, опубликованном в паблике Харьков 1654 в Facebook, – мужчина с головы до ног привязан скотчем к дереву.
На шее у него табличка: “Я – вор!”
– Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела, – отмечается в подписи к фото.
В то же время реакции полиции Харькова на этот инцидент пока нет.
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К слову, в Днепре автомобилист ударил ножом в грудь грабителя, который украл из его машины аккумулятор.
Фото: Харьков 1654
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