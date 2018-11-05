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Украинке дали пожизненное за перевозку наркотиков в Малайзии

Три года назад украинку Клавдию Лопаткина задержали за попытку ввоза в Малайзию 1,5 кг наркотиков. Сегодня местный суд признал ее виновной и приговорил к пожизненному заключению.

Суд

24-летняя украинка заплакала после оглашения приговора, пишет издание New Straits Times.

Судья отметил, что у подсудимой было достаточно времени, чтобы проверить содержимое сумок, которые она везла из Дубая в Куала-Лумпур и затем в Пинанг.

По ее словам, в этих пакетах были шоколадные конфеты.

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Издание отмечает, Клавдию Лопаткина задержали в аэропорту Пинанга 31 декабря 2015 по подозрению в перевозке 1,5 кг кокаина. На тот момент она была беременна и уже в тюрьме родила дочь.

Позже женщину оправдали и выпустили, но сторона обвинения подала апелляцию.

Кстати, по законам Малайзии, статья, по которой осудили украинку, предусматривает смертную казнь через повешение.

Недавно в Венесуэле задержали украинца за перевозку почти 150 кг кокаина.

Фото: pixabay

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