В городе Пльзень (Чехия) трое вооруженных украинцев напали на проходящих мимо двух парней и женщину.
Об этом сообщает издание Právo.
– Нападение произошло утром в воскресенье на Клатовской улице в Пльзене. На двух парней и женщину по неизвестным причинам напали три иностранца, — сообщил представитель полиции.
В результате нападения один мужчина получил серьезные ножевые ранения в живот и грудь. Он был экстренно госпитализирован для операции. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
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Нападавших задержали и доставили в полицейский участок.
Сообщается, что все трое оказались гражданами Украины. Им грозит тюремное заключение.
К слову, в августе 33-летний украинец ударил ножом в живот своего сожителя в Польше.
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