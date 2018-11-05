В городе Пльзень (Чехия) трое вооруженных украинцев напали на проходящих мимо двух парней и женщину.

Об этом сообщает издание Právo.

– Нападение произошло утром в воскресенье на Клатовской улице в Пльзене. На двух парней и женщину по неизвестным причинам напали три иностранца, — сообщил представитель полиции.

В результате нападения один мужчина получил серьезные ножевые ранения в живот и грудь. Он был экстренно госпитализирован для операции. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

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Нападавших задержали и доставили в полицейский участок.

Сообщается, что все трое оказались гражданами Украины. Им грозит тюремное заключение.

К слову, в августе 33-летний украинец ударил ножом в живот своего сожителя в Польше.