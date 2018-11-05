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Отказали в кредите. Мужчина отрезал палец и бросил в лицо консультанту

В Минске (Беларусь) безработный мужчина отрезал себе палец из-за того, что ему отказали в оформлении кредита на мобильный телефон.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел Минского горисполкома.

Инцидент произошел в магазине торгового центра по улице Кальварийская. 40-летний мужчина попросил оформить ему рассрочку на мобильный телефон.

Консультант объяснила мужчине, что у него имеются долги за мобильные услуги компании. Минчанин заплатил на месте всю задолженность, но служба безопасности оператора связи все равно запретила ему совершать любые кредитно-денежные операции.

Расстроенный покупатель отправился в другой зал торгового центра и нашел на витрине нож. Он его распаковал и отрезал фалангу пальца левой руки. После этого вернулся в салон связи и бросил палец в лицо консультанту, которая отказалась оформлять ему кредит.

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Правоохранителям мужчина сказал, что совершил такой поступок в отместку консультанту, потому что она обманным путем заставила его оплатить долги.

Медики скорой установили, что мужчина находился под действием наркотиков. Его экстренно госпитализировали.

Отмечается, что  мужчина летом вышел из тюрьмы, где отбывал срок за незаконный оборот наркотиков. Также он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за воровство.

К слову, на Закарпатье мужчина-садист отрезал беременной жене палец, из-за чего она была вынуждена уехать в Полтаву.

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