Мощный снегопад в штатах Джамма и Кашмир (Индия) парализовал транспорт и оставил несколько городов без света и связи.
О мощном снегопаде в Индии сообщает NDTV.
Под тяжестью снега ветви деревьев оборвали линии электропередач, что привело к отключению света и связи.
Также из-за сильной метели было заблокировано движение транспорта по трассе, которая соединяет регион с магистральными дорогами и со всей страной.
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К слову, снег в Индии продолжается уже двое суток и стал первым за 10 лет.
В полиции сообщили, что за это время были спасены более 300 пассажиров, которые оказались заблокированы возле туннеля Джавахар.
Напомним, в конце октября на Францию обрушился сильный снегопад. Тогда выпало 40 см снега и около 1400 человек оказались заблокированными на дороге.
Фото: Twitter.