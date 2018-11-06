В 1.01 в Узине (Киевская область) произошел пожар в жилом доме. Погибли 3 человек, из них двое детей.
Об этом сообщает ГСЧС.
В результате пожара в жилом доме погибли три человека, в том числе двое маленьких детей – 2016 и 2017 годов рождения.
В 03.47 пожар был ликвидирован на площади 64 квадратных метра.
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К тушению привлекались 13 человек и 2 единицы техники ГСЧС.
Пожар под Киевом: в доме сгорели 2 детей / 2 фотографии
Напомним, 3 ноября в Днепре в многоэтажке произошел пожар. В результате пожара погибли два взрослых человека и ребенок.
Фото: dreamstime.
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