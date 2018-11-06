В Техасе (США) молодожены разбились на вертолете спустя полтора часа после свадьбы.

Об этом сообщил журнал сообщества ковбоев, в котором состояла пара.

После свадьбы новобрачные сели в вертолет, который упал в 135 км от семейного ранчо в городе Ювальде, где проходила церемония. Молодожены и пилот погибли.

Вертолет должен был привезти их в аэропорт, откуда пара планировала отправиться в свадебное путешествие.

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Нацсовет по безопасности на транспорте США проводит расследование авиакатастрофы.

Отмечается, что вертолет принадлежит отцу погибшего.

Напомним, во Львовской области во время празднования свадьбы автомобиль попал в ДТП.

Фото: Instagram.