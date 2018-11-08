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В Калифорнии массовая стрельба. Есть погибшие, среди них и полицейский

В Калифорнии, США, в одном из баров произошла массовая стрельба. Вооруженный мужчина расстрелял людей и прибывших на место полицейских.

Обновлено о 13.18: В результате стрельбы погибли 12 человек.

Стрельба произошла в баре Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния, сообщает ABC News.

Мужчина застрелил охранника заведения, кассиршу, нескольких человек в баре и полицейского, который с группой прибыл на место преступления.

Очевидцы сообщают об 11 пострадавших. Люди слышали около 30 выстрелов.

Правоохранители оцепили здание, в котором скрывался злоумышленник.

Стрелка убили сотрудники полиции. На место прибыли несколько нарядов полиции и машин скорой помощи.

К слову, город  Таузанд-Окс является 5-м в рейтинге самых безопасных городов в США.

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В Калифорнии массовая стрельба. Есть погибшие, среди них и полицейский / 6 фотографий

Напомним, 31 октября вооруженный мужчина устроил стрельбу в центре Бердянска.

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