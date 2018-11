Обновлено о 13.18: В результате стрельбы погибли 12 человек.

Стрельба произошла в баре Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния, сообщает ABC News.

Мужчина застрелил охранника заведения, кассиршу, нескольких человек в баре и полицейского, который с группой прибыл на место преступления.

Очевидцы сообщают об 11 пострадавших. Люди слышали около 30 выстрелов.

Правоохранители оцепили здание, в котором скрывался злоумышленник.

Стрелка убили сотрудники полиции. На место прибыли несколько нарядов полиции и машин скорой помощи.

К слову, город Таузанд-Окс является 5-м в рейтинге самых безопасных городов в США.

Читайте: Стрельба в школе США: ребенок в тяжелом состоянии

We’re back on the air with live coverage after reports of a mass shooting at #Borderline in #ThousandOaks. It’s college night, which was always a busy night when I was in school nearby. Gut-wrenching. Very few details so far. Watching anxiously. pic.twitter.com/4a6HUBCarI

— Greg Lee (@abc7greg) 8 ноября 2018 г.