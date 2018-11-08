В Калифорнии, США, в одном из баров произошла массовая стрельба. Вооруженный мужчина расстрелял людей и прибывших на место полицейских.
Обновлено о 13.18: В результате стрельбы погибли 12 человек.
Стрельба произошла в баре Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния, сообщает ABC News.
Мужчина застрелил охранника заведения, кассиршу, нескольких человек в баре и полицейского, который с группой прибыл на место преступления.
Очевидцы сообщают об 11 пострадавших. Люди слышали около 30 выстрелов.
Правоохранители оцепили здание, в котором скрывался злоумышленник.
Стрелка убили сотрудники полиции. На место прибыли несколько нарядов полиции и машин скорой помощи.
К слову, город Таузанд-Окс является 5-м в рейтинге самых безопасных городов в США.
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We’re back on the air with live coverage after reports of a mass shooting at #Borderline in #ThousandOaks. It’s college night, which was always a busy night when I was in school nearby. Gut-wrenching. Very few details so far. Watching anxiously. pic.twitter.com/4a6HUBCarI
— Greg Lee (@abc7greg) 8 ноября 2018 г.
Scene near the #Borderline country and western bar in #ThousandOaks where a shooting incident with multiple victims is reported. Sheriff’s deputies say “active shooter” still in the area. pic.twitter.com/C2HNeqRel4
— Mike Harris (@Mike___Harris) 8 ноября 2018 г.
Напомним, 31 октября вооруженный мужчина устроил стрельбу в центре Бердянска.