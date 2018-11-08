В Киеве мужчина попросил свою соседку сделать музыку тише, из-за чего получил ножевое ранение.

В одной из киевских многоэтажек мужчину достала громкая музыка соседей и он попросил сделать ее тише. Однако на замечание женщина отреагировала, взяв в руки нож, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

Когда мужчина совсем не смог стерпеть громкой музыки, он перерезал электропровода. Но женщина пришла мстить соседу с ножом, который вонзила ему в живот.

Пострадавшему удалось оттолкнуть соседку и быстро закрыть дверь.

– Пока у меня были силы, я вызвал скорую помощь. Открыл входную дверь, а потом взял полотенце и закрыл рану, поскольку было сильное кровотечение, – рассказал мужчина.

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К слову, в Одессе полицейский при задержании застрелил мужчину, подозреваемого в убийстве.