На борту самолета авиакомпании YanAir, выполнявшего рейс Киев – Шарм-эль-Шейх произошла драка. Он вынужденно приземлился в аэропорту Каира и задержал вылет еще нескольких самолетов с украинскими туристами.

Об этом сообщает туроператор JoinUP.

Экипаж лайнера дальше не мог продолжать полет, поскольку истекло его летное время.

Пассажиров расселили в гостинице и обеспечили питанием на время ожидания.

Этот инцидент также стал причиной задержек рейсов, связанных по цепочке:

YE5021 02.00 (было) – BAY2091 Киев-Хургада 06.05/10.05; YE5214 07.00 (было) – BAY2094 Хургада-Львов 11.05/15.05; YE5213 12.00 (было) – BAY2093 Львов-Хургада 16.05/20.05; YE5022 17.00 (было) – BAY2092 Хургада-Киев 21.05/01.05.

Туроператор предупредил туристов, у которых были запланированы рейсы в Египет из Киева и Львова, и пообещал компенсацию за потерянные дни отдыха.

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К слову, в аэропорту Стамбула один лайнер нанес серьезные повреждения другому самолету при столкновении.

Фото: Рixabay