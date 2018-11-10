В Днепре двое грабителей на авто, убегая от полицейских, сбили патрульного. Еще один травмирован при задержании преступников.

Чтобы задержать воров-иностранцев, копам пришлось стрелять по колесам машины, сообщает областная полиция.

Двое граждан Грузии 32-х и 42-х лет, которые оказывали сопротивление при задержании, причастны к серии преступлений на территории Днепропетровской и других областей Украины.

На их счету разбои, грабежи и квартирные кражи.

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Подозреваемым грозит уголовная ответственность за сопротивление работникам полиции, предусмотренная ч. 2 ст. 345 ККУ. Это ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.



Со стрельбой и погоней: как в Днепре поймали банду грабителей / 2 фотографии

К слову, недавно в Киеве в подъезде дома неизвестные устроили стрельбу.

Фото: dp.npu.gov.ua