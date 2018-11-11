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В Одессе девушку смыло в море

На одесском пляже Чайка с пирса смыло девушку.

Трагедия произошла на пляже Чайка в Одессе, сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Спасатели достали тело утонувшей девушки.

Читайте: В Иордании школьный автобус смыло ливнем. Погибли 18 человек

Личные данные и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Факты ICTV писали, что на пляже на 10-й станции Фонтана в Одессе мужчину волной смыло с пирса. 

Фото: vgorode

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