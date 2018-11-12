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В Минске обрушился потолок в торговом центре, есть пострадавшие

В торговом центре Арена Сити в Минске (Беларусь) обрушился потолок.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Минского управления МЧС Ольга Мельченко.

По информации издания Наша Ніва, одну девушку в сознании вынесли на руках. Вторую завалило так, что она оказалась под скамейкой. Она не получила серьезных травм и ушла на своих ногах.

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Пострадали магазин цветов и салон Велком.

Торговый комплекс принадлежит миллионеру Юрию Чижу.

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В Минске обрушился потолок в торговом центре, есть пострадавшие / 4 фотографии

Напомним, 28 октября в городе Жешув (Польша) в торговом центре обрушился потолок. В результате пострадали семь человек.

Фото: Наша Ніва.

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