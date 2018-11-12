В торговом центре Арена Сити в Минске (Беларусь) обрушился потолок.
Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Минского управления МЧС Ольга Мельченко.
По информации издания Наша Ніва, одну девушку в сознании вынесли на руках. Вторую завалило так, что она оказалась под скамейкой. Она не получила серьезных травм и ушла на своих ногах.
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Пострадали магазин цветов и салон Велком.
Торговый комплекс принадлежит миллионеру Юрию Чижу.
В Минске обрушился потолок в торговом центре, есть пострадавшие / 4 фотографии
Напомним, 28 октября в городе Жешув (Польша) в торговом центре обрушился потолок. В результате пострадали семь человек.
Фото: Наша Ніва.
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