В торговом центре Арена Сити в Минске (Беларусь) обрушился потолок.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Минского управления МЧС Ольга Мельченко.

По информации издания Наша Ніва, одну девушку в сознании вынесли на руках. Вторую завалило так, что она оказалась под скамейкой. Она не получила серьезных травм и ушла на своих ногах.

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Пострадали магазин цветов и салон Велком.

Торговый комплекс принадлежит миллионеру Юрию Чижу.







В Минске обрушился потолок в торговом центре, есть пострадавшие / 4 фотографии

Напомним, 28 октября в городе Жешув (Польша) в торговом центре обрушился потолок. В результате пострадали семь человек.

Фото: Наша Ніва.