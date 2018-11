Водитель пытался припарковаться, но не справился с управлением и протаранил офис, сообщает AP.

Авто врезалось стену здания и оказалось в приемной, где было много людей.

Власти не спешат с выводами, но предполагают, что авария была непреднамеренной.

В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе пассажирка автомобиля.

Car drove into Social Security Admin building in Egg Harbor Twp at least 16 transported to Atlanticare Hospitals pic.twitter.com/TwDZ03i5nd

— Cleve Bryan CBS3 (@CleveBryan) 13 ноября 2018 г.