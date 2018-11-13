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В США авто протаранило офис, пытаясь припарковаться: 16 пострадавших

В Эгг-Харбор Тауншип (США) водитель протаранил офис, пытаясь припарковаться. В результате чего пострадали 16 человек.

Водитель пытался припарковаться, но не справился с управлением и протаранил офис, сообщает AP.

Авто врезалось стену здания и оказалось в приемной, где было много людей.

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Власти не спешат с выводами, но предполагают, что авария была непреднамеренной.

В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе пассажирка автомобиля.

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Сарнув Силезского воеводства (Польша) водитель на Hyundai сбил на пешеходном переходе трех украинок. Две женщины погибли на месте, еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии.

Фото: скриншот с видео

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