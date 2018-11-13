В Эгг-Харбор Тауншип (США) водитель протаранил офис, пытаясь припарковаться. В результате чего пострадали 16 человек.
Водитель пытался припарковаться, но не справился с управлением и протаранил офис, сообщает AP.
Авто врезалось стену здания и оказалось в приемной, где было много людей.
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Власти не спешат с выводами, но предполагают, что авария была непреднамеренной.
В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе пассажирка автомобиля.
Car drove into Social Security Admin building in Egg Harbor Twp at least 16 transported to Atlanticare Hospitals pic.twitter.com/TwDZ03i5nd
— Cleve Bryan CBS3 (@CleveBryan) 13 ноября 2018 г.
Ранее Факты ICTV писали, что в селе Сарнув Силезского воеводства (Польша) водитель на Hyundai сбил на пешеходном переходе трех украинок. Две женщины погибли на месте, еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии.
Фото: скриншот с видео