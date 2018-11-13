В Джакарте (Индонезия) на колесе обозрения из-за технических неполадок начали переворачиваться кабинки с людьми.
Об этом пишет NST.
Сотрудники парка аттракционов сразу бросились на помощь гостям.
В одной из перевернувшихся кабинок находилась семья с ребенком. Их кабинка перевернулась не полностью, поэтому они смогли ухватиться за поручни и дождаться помощи.
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По словам очевидцев, перед тем как кабинки начали переворачиваться, колесо внезапно начало вращаться в обратную сторону.
Несмотря на панику во время происшествия, никто из людей не пострадал.
К слову, в Хэнане (Китай) в популярном парке аттракционов Xihu Park 23-летний мужчина погиб, выпав из аттракциона.
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