В Запорожье правоохранители задержали банду, которая занималась вымогательством денег.

В Запорожье сотрудникам СБУ удалось задержать банду, которую организовал полицейский. Она занималась вымогательством денег, сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители также выяснили, что в состав преступной группировки входили бывшие полицейские и еще один человек.

Они работали через сайт “знакомств”, который был создан в соцсетях. Там они размещали “объявления” о предоставлении интимных услуг.

– После проведения “встречи” полицейские задерживали “клиента” и требовали деньги, угрожая уголовной ответственностью и распространением указанной информации среди родственников, – говорится в сообщении.

За то, чтобы этого не произошло, злоумышленники требовали у жертвы от $2 тыс. до $5 тыс.









Организовал полицейский: в Запорожье разоблачили банду вымогателей / 2 фотографии

Читайте: На взятке второй раз попался мэр, который хотел поставить виселицу для коррупционеров



К слову, заместитель директора госпредприятия Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту Ледовый стадион был задержан при получении взятки.

Фото: пресс-служба СБУ