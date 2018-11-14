В Киеве из-за прорыва трубы затопило территорию ЖК Комфорт Таун.

В Киеве на улице Регенераторной произошел прорыв трубы, в результате чего большую часть территории жилого комплекса Комфорт Таун затопило, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

На фотографиях можно увидеть, что дворы жилого комплекса затоплены грязной водой и по ним ездят автомобили.

Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии и когда ее устранят.













Озеро вместо улиц: в Киеве затопило жилой комплекс / 3 фотографии

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К слову, вчера на улице Шота Руставели в Киеве прорвало трубу, в результате чего было заблокировано движение общественного транспорта.

Фото: Киев Оперативный

