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Пар поднялся на 10 метров – в Киеве снова прорвало трубу

Сегодня в центре столицы прорвало трубу с горячей водой.

Прорив труби

В Киеве на углу улиц Большая Васильковская и Деловая произошел прорыв трубы с горячей водой, сообщает dtp.kiev.ua.

На месте аварии наблюдаются проблемы с движением автомобилей из-за плохой видимости.

Из-за прорыва трубы тротуар и дорогу залило кипятком, а пар поднялся на высоту в, приблизительно, 10-15 метров.

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Пар поднялся на 10 метров – в Киеве снова прорвало трубу / 4 фотографии

Читайте: Прорыв трубы в Киеве: улицу залило кипятком, авто утонуло (КАРТА)

По информации Киевводоканала, из-за повреждения сети, на ремонт которой потребуется около суток, будет отсутствовать вода по следующим адресам:

  • ул. Юрия Ильенко, 5,
  • ул. Печенежская, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;
  • ул. Новопироговская, 25/24;
  • ул. Щусева, 44;
  • ул. Петра Панча, 5;
  • ул. Оноре де Бальзака 78/18;
  • ул. Планерная, 32, 35, 37;
  • пр-т. Космонавта Комарова, 28;
  • ул. Петра Радченко, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • ул. Героев Севастополя, 17В.

К слову, вчера в Киеве из-за прорыва трубы затопило территорию жилого комплекса.

Фото: dtp.kiev.ua

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