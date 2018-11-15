Сегодня в центре столицы прорвало трубу с горячей водой.
В Киеве на углу улиц Большая Васильковская и Деловая произошел прорыв трубы с горячей водой, сообщает dtp.kiev.ua.
На месте аварии наблюдаются проблемы с движением автомобилей из-за плохой видимости.
Из-за прорыва трубы тротуар и дорогу залило кипятком, а пар поднялся на высоту в, приблизительно, 10-15 метров.
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По информации Киевводоканала, из-за повреждения сети, на ремонт которой потребуется около суток, будет отсутствовать вода по следующим адресам:
- ул. Юрия Ильенко, 5,
- ул. Печенежская, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;
- ул. Новопироговская, 25/24;
- ул. Щусева, 44;
- ул. Петра Панча, 5;
- ул. Оноре де Бальзака 78/18;
- ул. Планерная, 32, 35, 37;
- пр-т. Космонавта Комарова, 28;
- ул. Петра Радченко, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
- ул. Героев Севастополя, 17В.
К слову, вчера в Киеве из-за прорыва трубы затопило территорию жилого комплекса.
Фото: dtp.kiev.ua