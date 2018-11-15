Сегодня утром группа мужчин перекрыла въезд в учреждение исполнения наказаний номер №3 в Кривом Роге и пытается прорваться внутрь.

В Кривом Роге группа неизвестных перекрыла въезд в учреждение выполнения наказаний номер №3 и пытается попасть внутрь, сообщает издание Первый городской.

По информации издания, мужчины пытаются освободить заключенных. На месте происшествия работает полиция.

Сейчас в колонии находятся 82 особо опасных преступника, которых засудили к пожизненному заключению, и 775 других осужденных.

Сотрудникам учреждения пока удается не пускать мужчин внутрь.

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Факты ICTV пытались дозвониться в колонию, чтобы подробнее разузнать о ситуации, однако, на данный момент, на звонки в учреждении не отвечают.

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