PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Кривом Роге группа мужчин прорывается в тюрьму - СМИ/

В Кривом Роге группа мужчин прорывается в тюрьму – СМИ

Сегодня утром группа мужчин перекрыла въезд в учреждение исполнения наказаний номер №3 в Кривом Роге и пытается прорваться внутрь.

В'язень

В Кривом Роге группа неизвестных перекрыла въезд в учреждение выполнения наказаний номер №3 и пытается попасть внутрь, сообщает издание Первый городской.

По информации издания, мужчины пытаются освободить заключенных. На месте происшествия работает полиция.

Сейчас в колонии находятся 82 особо опасных преступника, которых засудили к пожизненному заключению, и 775 других осужденных.

Сотрудникам учреждения пока удается не пускать мужчин внутрь.

Читайте: В США авто протаранило офис, пытаясь припарковаться: 16 пострадавших

Факты ICTV пытались дозвониться в колонию, чтобы подробнее разузнать о ситуации, однако, на данный момент, на звонки в учреждении не отвечают.

К слову, в Киевской области пьяные подростки до смерти забили бездомного.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На улице -5. Кривой Рог, Смела и Шепетовка до сих пор без отопления
За Кривой Рог без тепла чиновникам грозит тюрьма – открыто дело
На улице -7, а отопления нет. В Кривом Роге и Смеле закрыли школы
Серийный убийца в Кривом Роге: у мужчины нашли 5 трупов во дворе
Отказали тормоза: в Кривом Роге во время гонок авто въехало в зрителей
Зіткнення потягів
В Кривом Роге столкнулись тепловозы – три человека погибли
Зарезали во время ссоры: в Кривом Роге убит мужчина
У Кривому Розі знайшли дітей-мауглі
Неделю бегали голодными по улицам. В Кривом Роге нашли детей-маугли
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка