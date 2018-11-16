Ким Портер, бывшая возлюбленная известного рэпера P. Diddy и мать его троих детей, найдена мертвой.
Ким Портер нашли мертвой дома, сообщает TMZ.
Полиция рассказала, что из дома модели Ким Портер звонили с сообщением об остановке сердца.
Последние несколько недель у бывшей девушки рэпера P. Diddy были симптомы гриппа, возможно, пневмонии.
Пару дней назад она жаловалась своему врачу, что не идет на поправку.
Точную причину смерти пока не назвали.
К слову, Ким Портер встречалась с P. Diddy (Шон Комбс) с 1994 по 2007 год, у них есть трое детей – дочери-близнецы Джесси Джеймс и Д’Лила и сын Кристиан.
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Напомним, во время операции в Одессе скончался военный врач.
Фото: Mat Szwajkos/CP/Getty Images
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