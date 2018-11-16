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Факти / Надзвичайні події / Дівчину відомого репера знайшли мертвою/

Девушку известного рэпера нашли мертвой

Ким Портер, бывшая возлюбленная известного рэпера P. Diddy и мать его троих детей, найдена мертвой.

Ким Портер нашли мертвой дома, сообщает TMZ.

Полиция рассказала, что из дома модели Ким Портер звонили с сообщением об остановке сердца.

Последние несколько недель у бывшей девушки рэпера P. Diddy были симптомы гриппа, возможно, пневмонии.

Пару дней назад она жаловалась своему врачу, что не идет на поправку.

Точную причину смерти пока не назвали.

К слову, Ким Портер встречалась с P. Diddy (Шон Комбс) с 1994 по 2007 год, у них есть трое детей –  дочери-близнецы Джесси Джеймс и Д’Лила и сын Кристиан.

Читайте: В харьковском лесу нашли тело 15-летней девочки

Напомним, во время операции в Одессе скончался военный врач.

Фото: Mat Szwajkos/CP/Getty Images

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